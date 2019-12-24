3а 11 місяців будівництво в Україні зросло на 21,3 %

У січні-листопаді поточного року будівельна галузь продемонтсрувала зростанняна 21,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це у Facebook повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, інформує БІЗНЕС.

"Будівельна галузь продовжує демонструвати стабільне зростання. За підсумками 11 місяців ріст — 21,3%. Це хороші показники і надія на те, що за результатами року, якмінімум, падіння не буде", — написав Парцхаладзе.

Відтак за підсумками січня-жовтня цього року індекс будівельної продукції у порівнянні заналогічним періодом минулого року склав 121,3%. Індекс будівництва будівель – 116,8%,з них житлових – 102%, нежитлових – 130,5%. Індекс будівництва інженерних споруд – 125,5%.

Всього виконано будівельних робіт на 150,1 млрд грн.

За даними Парцхаладзе, нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 75,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 16,9% та 7,9% відповідно.

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Лідерами за регіонами є Дніпропетровська область (16,8 млрд грн), Одеська область (14,2млрд грн), Харківська область (12,9 млрд грн) та Київ (35,5 млрд грн).

Нагадаємо, за даними Держстату, за 5 місяців 2019 року підприємства України вже виконали будівельних робіт на майже 52 млрд грн, що на 26,3% перевищує показник минулого року.