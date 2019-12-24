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Е-контракт: уряд затвердив концепцію переведення договорів в електронну форму

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Кабінет міністрів затвердив концепцію платформи е-контракт, що надаватиме інтерфейси для створення,електронних договорів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Платформа надає інтерфейси для створення, узгодження, підписання, оброблення, передачі, оприлюднення електронних договорів та звітування про їхнє виконання. Також е-контракт може використовуватися як незалежний сервіс створення та підписання договорів без прив’язки до тендерної процедури", – повідомили у відомстві.

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У міністерстві зазначили, що важливе завдання нового сервісу – створити умови та інструменти для реалізації функції укладання електронних договорів та інтеграції їх з обліковими й аналітичними системами державних органів та інших суб’єктів господарювання (в тому числі з використанням мобільних пристроїв у рамках концепції "Держава в смартфоні").

Представлення розробки планується у червні 2020 року.

агадаємо:

документообіг Е-контракт