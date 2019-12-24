Е-контракт: уряд затвердив концепцію переведення договорів в електронну форму

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Платформа надає інтерфейси для створення, узгодження, підписання, оброблення, передачі, оприлюднення електронних договорів та звітування про їхнє виконання. Також е-контракт може використовуватися як незалежний сервіс створення та підписання договорів без прив’язки до тендерної процедури", – повідомили у відомстві.

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У міністерстві зазначили, що важливе завдання нового сервісу – створити умови та інструменти для реалізації функції укладання електронних договорів та інтеграції їх з обліковими й аналітичними системами державних органів та інших суб’єктів господарювання (в тому числі з використанням мобільних пристроїв у рамках концепції "Держава в смартфоні").

Представлення розробки планується у червні 2020 року.

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