Бізнесмен Хмельницький заперечує інвестдіяльність у Криму в обхід санкцій

Холдингова компанія UFuture спростувала інформацію ЗМІ про те, що начебто її засновник Василь Хмельницький майже чотири роки продовжував інвестиційну діяльність в окупованому Криму, порушуючи санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на заяву компанії.

Зокрема, йдеться про спільне розслідування видання "Настоящее Время" та антикорупційного проєкту "Муниципальный сканер".

"Інформація, що наводиться у вищезгаданій статті, не відповідає дійсності. Автори "розслідування" викривили окремі факти і, таким чином, вводять читачів в оману. Ми спростовуємо інформацію щодо нібито причетності Василя Хмельницького до управління та інвестицій в кримські активи після анексії півострова Росією", — заявили в UFuture.

Хмельницький пояснює, що продаж кримських активів зайняв значний час. Оскільки згадані у розслідуванні об`єкти є дуже великими за обсягами інвестицій, а їхня реалізація була пов’язана зі значними ризиками, знайти покупців на них було не просто.

"Ми не готові були просто подарувати наші ліквідні активи стороннім особам. Процес перемовин та продажу зайняв значний час через зрозумілі ризики. У 2018 році ми продали всі корпоративні права наших європейських компаній, які у свою чергу володіли корпоративними правами або мали істотний вплив на активи, що знаходяться на тимчасово окупованій території України – АР Крим. Жодних інвестицій, які б порушували режим санкцій або чинне законодавство України, ми не здійснювали...Рішення про продаж активів було прийнято відразу після анексії Криму", — заявив бізнесмен.

На підтвердження цих слів у компанії порадили знайти архівні публікації новин 2014 року, де йдеться про те, що акціонер UDP Василь Хмельницький виставив на продаж ТРЦ "Меганом" (Сімферополь, Крим).

"Після анексії Росією Кримського півострова у 2014 році Василь Хмельницький не інвестував у розвиток бізнесу та/чи інфраструктури тимчасово окупованої території, а також не керував активами, які частково належали йому на той момент", — наголосили в UFuture.

Нагадаємо, нещодавно видання "Настоящее Время" та проєкту "Муниципальный сканер" оприлюднили спільне розслідування, яке велося майже два роки таотримало назву "Кримський архів". У ньому йшлося про те, що компанії, пов'язані з бізнесменом Василем Хмельницьким, будували і володіли до 2018 року житловим комплексом "Жигуліна Роща" і ТРК Meganom у Криму.





