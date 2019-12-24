Понад 1,7 млн українців знаходяться в реєстрі боржників

В реєстрі на даний момент знаходиться понад 1,7 мільйона українців, інформує БІЗНЕС із посиланням на Опендатабот.

92% виконавчих проваджень — це стягнення з фізичних осіб, 8% — з юридичних.

"Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити у наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі чи продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу", — коментує юрист Опендатабот Микита Підгайний.

Люди найчастіше потрапляють в реєстр через те, що програли суд та не виконали рішення суду, не сплатили адмінштраф (наприклад, за порушення правил дорожнього руху), не оплатили вчасно комунальні послуги, не виплачують аліменти, не виплатили вчасно кредит — банк стягує заборгованість через нотаріуса.

"За останні півроку Мін‘юст відкрив більше реєстрів, ніж за останні три роки. Це щоденна публікація ЄДР, публікація повного ЄДР, АСВП та єдиного реєстру боржників. Це чудова тенденція і ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю", — говорить Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Нагадаємо, податковий борг ФОПів скоротився на 2 млрд грн.