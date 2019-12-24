АМКУ оштрафував фармкомпанію майже на 5 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував фармкомпанію ТОВ "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна" та п'ять фармдистриб'юторів за антиконкурентні дії в сфері держзакупівель.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу АМКУ.

Так, "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна" на 263 068 грн та на ту ж суму дистриб'ютора ТОВ "ФРА-М" за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються встановлення цін на лікарські засоби групи GSK, що реалізуються через процедури державних закупівель.

Також фармкомпанію оштрафовано на 4,5 млн грн (а саме: 2 825 124 грн, 315 925 грн, 14 060 грн, 1 397 057 грн) за вчинення чотирьох порушень законодавства про захист економічної конкуренції), а також ТОВ "БаДМ" на 2,8 млн грн, ТОВ "Вента. ЛТД" на 14 060 грн, ТОВ "Оптіма-Фарм" на 315 925 грн, ПрАТ "Альба Україна" на 339 999 грн за антиконкурентні узгоджені дії під час держзакупівель лікарських засобів групи GSK.

Нагадаємо, АМКУ хоче оштрафувати фармацевтичну компанію за завищення цін на ліки.