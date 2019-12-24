Знайди шлях до блакитного океану – у грудневому номері журналу БІЗНЕС

"Знайди шлях до блакитного океану" – назва грудневого номеру журналу БІЗНЕС, який вже з`явився у продажу.
У новому випуску редакція БІЗНЕСУ підбила економічні підсумки 2019 року. Основний акцент зробили на матеріалах, де показали невидиму соціальну грань підприємців, в яких є візія, стратегія або просто позитивні плани та очікування щодо майбутнього.
Також ми проаналізували перші 200 днів нової влади та спробували спрогнозувати, що чекатиме на банківський ринок завтра.
Крім того, на сторінках нового номеру ви знайдете надихаючі історії та кейси, що вже зараз змінюють країну; глибокі сенси, якими насправді живуть бізнесмени.
Зокрема, у грудневому випуску читайте інтерв`ю з наступними спікерами:
- радником президента з економічних питань, членом наглядової ради Міжнародного фонду Брейзера Олегом Устенком;
- президентом Федерації кінного спорту Київщини Андрієм Білим;
- акціонером Групи "ТАС" Сергієм Тігіпком; головою правління ПрАТ "Атолл Холдинг" Олегом Боярином;
- президентом "Київміськбуду" Ігорем Кушніром;
- власником компанії "Салтівський м`ясокомбінат" Денисом Парамоновим;
- засновницею One Philosophy Group of Companies Наталією Попович;
- генеральним директором АТ "Лекхім" Тетяною Печаєвою;
- засновником компанії "Бізнес-Коструктор" Кирилом Куницьким.
Окрема увага приділена двом знаковим міжнародним подіям 2020 року, в яких братиме участь Україна, — Всесвітньому економічному форуму в Давосі (Швейцарія) та виставці EХРО 2020 у Дубаї (ОАЕ).
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