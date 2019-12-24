Знайди шлях до блакитного океану – у грудневому номері журналу БІЗНЕС

"Знайди шлях до блакитного океану" – назва грудневого номеру журналу БІЗНЕС , який вже з`явився у продажу.

У новому випуску редакція БІЗНЕСУ підбила економічні підсумки 2019 року. Основний акцент зробили на матеріалах, де показали невидиму соціальну грань підприємців, в яких є візія, стратегія або просто позитивні плани та очікування щодо майбутнього.

Також ми проаналізували перші 200 днів нової влади та спробували спрогнозувати, що чекатиме на банківський ринок завтра.