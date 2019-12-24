Кабмін запустив сервіс, який позбавляє від паперових квитанцій

Кабінет міністрів України запустив сервіс check.gov.ua, який дозволяє позбавитись від паперових чеків та квитанцій, а всі документи будуть в електронному варіанті.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує БІЗНЕС.

За його словами, сервіс check.gov.ua заощадить українцям купу часу, адже з його допомогою можна перевіряти квитанції в електронній формі. "Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо), — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток. Завдяки сервісу, відтепер замість паперової квитанції можна надати просто її код. Той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код", – написав Дубілет.

Також він зазначив, що сервіс дозволить заощаджувати гроші, не сплачуючи комісії у касах банків.

Поки що до сервісу підключені два банки — "ПриватБанк" і monobank. Інші банки планують підключити найближчим часом. "Протягом місяця ми разом з іншими міністерствами змінимо посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервіси. Будемо тут працювати разом з Мінцифрою", – додав міністр.

Крім того, уряд запускає гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.

Нагадаємо, у листопаді уряд заявив про ідею позбавити українців паперових чеків та квитанцій.