Уряд візьметься за ринок електронних цигарок

Про це повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

Він зазначає, що Кабмін прирівнює електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів.

В уряді також вважають, що обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України та мають бути обмеження щодо реклами на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Крім того, Кабмін ініціює заборону паління таких цигарок у громадських місцях. "Здоров'я українців має бути захищеним від шкідливого впливу тютюну. Більше того, це європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів", — наголошує Гончарук.

Нагадаємо, згідно з даними Глобального дослідження дорослих про вживання тютюну (GATS), близько 2% дорослих в Україні є постійними користувачами електронних систем доставки нікотину. Основна частина споживачів вейпів – це люди у віці до 35 років.