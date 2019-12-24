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Уряд візьметься за ринок електронних цигарок

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Кабінет міністрів пропонує зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних цигарок в Україні.

Про це повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

Він зазначає, що Кабмін прирівнює електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів.

В уряді також вважають, що обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України та мають бути обмеження щодо реклами на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби.

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Крім того, Кабмін ініціює заборону паління таких цигарок у громадських місцях. "Здоров'я українців має бути захищеним від шкідливого впливу тютюну. Більше того, це європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів", — наголошує Гончарук.

Нагадаємо, згідно з даними Глобального дослідження дорослих про вживання тютюну (GATS), близько 2% дорослих в Україні є постійними користувачами електронних систем доставки нікотину. Основна частина споживачів вейпів – це люди у віці до 35 років.

 

Олексій Гончарук електронні цигарки