У "Київміськбуді" прогнозують зростання цін на житло

Президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір прогнозує, що у 2020 році ціни на житлову нерухомість будуть зростати на тлі

Про це він сказав у інтерв`ю БІЗНЕСУ.

За його словами, головним каменем спотикання для забудовників у новому році залишатиметься курс долара. "Люди придбали валюту по курсу близько 28 грн/USD, а зараз курс впав до 23-24 грн/USD, і тенденція до його зниження зберігається. Тож поки гривня не ослабне, гроші лежатимуть "під матрацами" — люди обмінюватимуть долар "в мінус", — сказав Кушнір.

Він також повідомив, що через зростання цін на комплектуючі будівництва, а також завдяки високому рівню заробітної плати будівельників забудовники не можуть знизити ціни на квадратний метр.

"Тож активувати попит просто нічим. Виходить ситуація невагомості. Ринку залишається чекати. А забудовникам — переконувати потенційних інвесторів у своїй спроможності та активно будувати, вводити в експлуатацію нове житло. З упевненістю можна сказати одне: ціна на квадратні метри буде лише рости. Процес будівництва та рівень готовності кожного конкретного об’єкта завжди тягнуть за собою зростання вартості", — каже президент "Київміськбуду".

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Говорячи про плани на 2020 рік, Кушнір повідомив, що компанія щорічно здає в експлуатацію близько 300 тис. кв. метрів. У 2019 і 2020 роках планується здати приблизно такі ж обсяги.

"У цілому в роботі у компанії понад 2 млн кв. метрів. Плануємо довести до логічного завершення вже розпочаті об’єкти та дати старт новим. Серед них ЖК на вул. Василенка, 2, на вул. Каунаській, 27, ЖК "Курнатовського”, "Медовий-3", комплекс на вул. Кричевського, 19", — розповів забудовник.

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