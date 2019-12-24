Милованов пропонує скасувати реєстр ФОПів

Малий бізнес та самозайняті особи не повинні реєструватися у податковій, їм достатньо просто декларувати свої доходи.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє БІЗНЕС.

"У мене є своя позиція, що ми повинні це максимально спростити. Три принципи. По-перше, ми мінімально чіпаємо тих людей, які намагаються собі просто до якоїсь суми заробити — самозайнятих. Я не розумію навіщо їм взагалі реєструватися. Я б хотів, щоб вони просто декларували, скільки вони заробили", — сказав Милованов. При цьому він наголосив, що великі компанії не повинні використовувати це для того, щоб прикидатися маленькими.

Читайте також: Чи така страшна реєстрація бізнесу в Україні, як її малюють?

"Рітейлери, ресторани, воно може бути у різних формах. І третє – ця система не має спотворювати правила гри на ринку, не створювати мотивації залишатися десь "в тіні" чи давати привілеї одним за рахунок іншим. Тут дійсно дуже важливо, щоби підтримка була справедливою", – зазначив міністр.

Нагадаємо, у 2019 році кількість підприємств в Україні зросла на 4%, а ФОПів — на 2%.