Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов стверджує, що після того, як фермери зрозуміють, що відкриття ринку землі не несе проблем, вони самі попросять допустити іноземців.

Про це він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна, повідомляє БІЗНЕС.

За словами Милованова, через півроку-рік після відкриття ринку землі в жовтні 2020 року земельна реформа стане прийнятною і з економічної, і з політичної точки зору.

"Самі фермери, коли зрозуміють, як воно все працює і переконаються, що немає великих проблем, першими підуть і скажуть:" пустіть до нас іноземців". Умовно, я взяв сто або тисячу гектарів, і хочу тепер не продавати перекупникам або безпосередньо в порт, а хочу мати свою невелику торговельну марку, скажімо, якоїсь пасти, і продавати її в Польщу, Туреччину, Штати і Китай. Для цього потрібно побудувати переробку. Для цього потрібний партнер. Де дешеве кредитування? В Європі. Де чисті і прозорі бізнесмени? У розвинених країнах", — сказав міністр.

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Він зазначив, що фермерам необхідно для цього переконатися, що з відкриттям ринку землі у них державі не відбере землю.

"Тому успішні фермери самі захочуть з часом, щоб був доступ іноземців. Але вони спочатку мають переконатися, що у них не відберуть землю. Вони не довіряють державі, бо вона завжди хотіла відібрати у українців землю", – резюмував Милованов.

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