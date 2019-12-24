Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов стверджує, що після того, як фермери зрозуміють, що відкриття ринку землі не несе проблем, вони самі попросять допустити іноземців.
Про це він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна, повідомляє БІЗНЕС.
За словами Милованова, через півроку-рік після відкриття ринку землі в жовтні 2020 року земельна реформа стане прийнятною і з економічної, і з політичної точки зору.
"Самі фермери, коли зрозуміють, як воно все працює і переконаються, що немає великих проблем, першими підуть і скажуть:" пустіть до нас іноземців". Умовно, я взяв сто або тисячу гектарів, і хочу тепер не продавати перекупникам або безпосередньо в порт, а хочу мати свою невелику торговельну марку, скажімо, якоїсь пасти, і продавати її в Польщу, Туреччину, Штати і Китай. Для цього потрібно побудувати переробку. Для цього потрібний партнер. Де дешеве кредитування? В Європі. Де чисті і прозорі бізнесмени? У розвинених країнах", — сказав міністр.
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Він зазначив, що фермерам необхідно для цього переконатися, що з відкриттям ринку землі у них державі не відбере землю.
"Тому успішні фермери самі захочуть з часом, щоб був доступ іноземців. Але вони спочатку мають переконатися, що у них не відберуть землю. Вони не довіряють державі, бо вона завжди хотіла відібрати у українців землю", – резюмував Милованов.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.