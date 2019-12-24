АЗС суттєво знизили ціни після розмови із Зеленським

Ціни на бензин та дизпаливо на автозаправних станціях великих мереж 24 грудня знизились на 0,5-1 грн / л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку, інформує БІЗНЕС із посиланням на enkorr.
Зокрема, у мережах ОККО і WOG ціни на бензин і дизпаливо опустилися на 50 коп. / л, Amic знизив ціну бензинів на 80 коп ./ л, дизпаливо — на 70 коп. / л.
Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу
У консолідованій мережі групи "Приват", яка до поточного моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн /л".
Нагадаємо:
- 5 грудня 2019 року АМКУ зобов’язав АЗС знизити ціни на бензин до 15 грудня. Рекомендації направлені до "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).
- 11 грудня в Мінекономіки повідомили, що вивчають ситуацію з ціноутворенням на українських АЗС та вживатимуть заходів для зниження цін на високооктанові бензини та дизельне пальне.
- 24 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представникам нафторинку та закликав власників АЗС знизити ціни на бензин.