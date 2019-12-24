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Ср., груд.
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АЗС суттєво знизили ціни після розмови із Зеленським

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Ціни на бензин та дизпаливо на автозаправних станціях великих мереж 24 грудня знизились на 0,5-1 грн / л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку, інформує БІЗНЕС із посиланням на enkorr.

Зокрема, у мережах ОККО і WOG ціни на бензин і дизпаливо опустилися на 50 коп. / л, Amic знизив ціну бензинів на 80 коп ./ л, дизпаливо — на 70 коп. / л.

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У консолідованій мережі групи "Приват", яка до поточного моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн /л".

Нагадаємо:

Володимир Зеленський ціни АЗС