В Укрметалургпром пояснили, чим загрожує несплата ПДВ промисловим підприємствам

Державна податкова служба України (ДПС) вчергове наприкінці року закриває діри в бюджеті шляхом перенесення істотної частини відшкодування ПДВ на січень 2020 року. І знов страждає, в першу чергу, реальний сектор економіки України.

Про це йдеться в заяві Укрметалургпром, інформує БІЗНЕС.

"Тільки підприємствам ГМК, що забезпечують 12% ВВП України, 30% валютних надходжень та порядку 700 тис. робочих місць з урахуванням суміжних виробництв, в грудні "притримали" більше 80% заявленого ними до відшкодування ПДВ, що становить понад 2 млрд грн. За інформацією наших джерел у ДПС, це пов’язане, в першу чергу, з нестачею грошових коштів в бюджеті країни – і, в черговий раз, цю проблему вирішують за рахунок великого прозорого бізнесу, а не шляхом ефективної боротьби з тіньовою економікою", – наголошують в Укрметалургпром.

Зазначається, що іІ без того ситуацію, в якій опинилась провідна національна галузь, інакше як критичною, назвати важко – в умовах помітного зниження цін на світовому ринку сталі та істотного підвищення собівартості металургійного виробництва, українські гірничо-видобувні та металургійні підприємства з початку року працюють з суттєвою нестачею фінансових ресурсів. "І затримка від держави понад 2 млрд грн відшкодування ПДВ, на які металургі мають цілком законне право, викликає, м’яко кажучи, подив. Адже новий Глава ДПС Сергій Верланов неодноразово публічно наголошував, що вони активно працюють над адмініструванням ПДВ з метою недопущення повторення типової ситуації кінця року і затримки відшкодування. В реальності ж вийшло, що обсяги "притриманого" до відшкодування ПДВ у грудні є рекордними за останні роки.

Підприємства ГМК протягом декількох місяців намагалися довести до відома , що галузь з початку 2019 року перебуває у глибокій кризі, про що свідчить падіння виробництва сталі та рекордний збиток за підсумками 3-х кварталів 2019 р. У підприємств ГМК в умовах кризи немає запасу грошей на рахунках, також немає можливості протягом кількох днів ці кошти мобілізувати",– йдеться в заяві.

В Укрметалургпром наголошують, що несвоєчасне відшкодування ПДВ призведе до затримки платежів тисячам постачальників і підрядників, у яких через це можуть виникнути труднощі з виплатою зарплати напередодні новорічних свят. "Адміністративне вимивання обігових коштів з галузі у вигляді несвоєчасного відшкодування ПДВ з великою часткою ймовірності призведе до подальшого скорочення виробництва на окремих підприємствах ГМК, в результаті чого Бюджет України недоотримає податкових надходжень, а країна – валютної виручки", – йдеться в заяві.

"На жаль, галузь знов стала свідком того, що декларації влади суттєво розбігаються з реальними діями. Автоматичне відшкодування ПДВ реальному сектору економіки – це базова умова стабільного функціонування та розвитку експортно-орієнтованих галузей будь-якої країни , і ця базова умова, вчергове, грубо порушується фіскальними органами України. Ситуація, що склалася, виглядає як диверсія проти влади, в тому числі, — проти принципів підтримки бізнесу, задекларованих президентом України", – резюмували в Укрметалургпром.

Нагадаємо, з початку року промвиробницво в Україні впало на 1,2%.