Fitch покращило рейтинг "Приватбанку"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг життєздатності (viability rating) державного "ПриватБанку" з рівня "b-" до "b".

Про це йдеться в релізі агентства, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що підвищення VR "Приватбанку" відображає його сильні ринкові позиції і поліпшення фінансових позицій фінустанови, перш за все, високий рівень прибутковості, і стабільну якість активів на тлі зростання кредитування економіки.

Водночас Fitch підтвердив загальні довгострокові рейтинги дефолту емітента всіх чотирьох державних банків на рівні "B".

Зокрема, відносно "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" агентство констатує наявність ризиків, пов'язаних з великою часткою непрацюючих кредитів у цих фінустановах.

Нагадаємо, у липні 2019 року "ПриватБанк" посів сьоме місце у рейтингу топ-1000 фінустанов, який щорічно складає британське видання The Banker.

Довідка: Fitch Ratings — одне з провідних рейтингових агентств світу. Входить до групи компаній Fitch Group. Агентство оцінює кредитний рейтинг позичальників в більш ніж 150 країн світу за стандартизованою шкалою, здійснює дослідження та аналіз комерційних і державних організацій.