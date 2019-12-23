З початку року промвиробницво в Україні впало на 1,2%

За 11 місяців 2019 року в Україні зафіксовано падіння промислового виробництва на 1,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, інформує БІЗНЕС.

Так, у переробній промисловості падіння склало 1,7%; в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 2,7%. Водночас у видобувній промисловості і розробленні кар'єрів зростання склало 0,8%.

Обсяги промвиробництва у листопаді 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, за три квартали 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні не змінились у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Втім у переробній промисловості виробництво скоротилося на 0,6%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів воно збільшилось на 2,2%.