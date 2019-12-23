В Україні працюють 715 мобільних груп, які "полюють" на гральний бізнес

По всій території України продовжують працювати мобільні групи, які здійснюють моніторинг та вживають заходів щодо виявлення незаконного грального бізнесу.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посланням на пресслужбу Національної поліції України.

Зазначається, що наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.

"Будь-які спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність поліція буде припиняти та вживати відповідних заходів. Тому закликаємо спритників та осіб, що мають намір здавати в оренду приміщення під підпільні гральні заклади, не порушувати норми чинного законодавства", — попереджають в Нацполіції.

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Наразі правоохоронці у співпраці з представниками органів місцевого самоврядування демонтують зовнішню рекламу гральних закладів. Про роботу таких закладів українців закликають повідомляти на лінію 102.

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