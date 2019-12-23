"Microsoft Україна" візьметься за цифрову трансформацію "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" і компанія "Microsoft Україна" домовилися про співпрацю з метою цифрової трансформації ІТ-функції "Нафтогазу".

Відповідний меморандум підписали голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв та генеральний директор "Microsoft Україна" Ян Пітер Де Йонг, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Враховуючи існуючий досвід співробітництва Microsoft зі світовими лідерами нафтогазової галузі, ми маємо намір спільно впроваджувати найкращі практики в сфері ІТ та автоматизації, підвищувати операційну ефективність і розвивати наші технічні здібності. Для цього треба вирішити багато питань, починаючи з впровадження комплексних ІТ-систем і закінчуючи удосконаленнями, які покращать поточну роботу наших бурових, видобувних та транспортних підрозділів", – зазначив Коболєв.

Ключовими напрямками співпраці визначено: підвищення ефективності співробітників, оптимізації внутрішніх процесів Групи і впровадження штучного інтелекту у нафтогазовій галузі.

"Ми вважаємо, що завдяки сильній експертизі та інноваційним рішенням Microsoft, група "Нафтогаз" має великий потенціал для підвищення своєї ефективності та зниження операційних витрат. Ми готові бути їі надійним діловим партнером у цій цифровій трансформації", – зазначив Ян Пітер Де Йонг.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Володимир Зеленський підписав закон для відділення ГТС від "Нафтогазу".