У 2019 році кількість підприємств в Україні зросла на 4%, а ФОПів — на 2%

Від початку 2019 року і до листопада кількість підприємств в Україні збільшилась майже на 37 тис. до 971 тис.

Цей показник визначений на основі даних Держстату про кількість юросіб без урахування некомерційних організаційно-правових форм власності, інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт аналітичної системи YouControl.

Зазначається, що протягом протягом поточного року в Україні створювалося більше підприємств, ніж остаточно припиняло свою роботу. "Та була минулого року одна цікава особливість. У травні 2018 року у статусі припинених опинилося понад 2 тис. компаній, що перевищує середній щомісячний показник за минулий та поточний рік майже вчетверо. Так само наступного місяця (червень 2018 року) був пік відкриття нових компаній, який не повторювався протягом двох років", — констатують аналітики.

Вони пов`язують це, перш за все, із законодавчими змінами, зокрема набуттям чинності Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Відповідно до нових норм, переформатувавшись з акціонерних товариств у товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), підприємства, зокрема, отримували менше регуляторного контролю і більше свободи щодо корпоративної структури. Тож велика кількість компаній, за даними експертів, одразу вирішила скористатися такими можливостями: припинити свою діяльність у старій організаційно-правовій формі і перереєструватися в новій.

Також протягом 2019 року теж прослідковувался тенденція до збільшення кількості ТОВ (на 6% з початку року до листопада) і падіння — публічних акціонерних товариств (аж на 14%).

Підприємства, що відкривалися протягом 2019 року, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої оптової торгівлі. Майже 13% підприємств зі всіх новостворених поточного року саме такий КВЕД вказали при реєстрації. Також популярною серед підприємств-новачків була робота з нерухомістю – надання в оренду та будівництво.

Водночас про галузеві тенденції розвитку економіки України вказують не лише кількість відкритих підприємств, але й кількість залучених кредитів. За розрахунками YouControl на основі даних НБУ, найбільший приріст кредитів протягом 10 місяців 2019 року отримали компанії із галузей: будівництва споруд (+1,3 млрд грн), роздрібної торгівлі (+1,2 млрд грн) та логістики і складського господарства (+0,9 млрд грн).

У відсотковому вираженні найбільший приріст кредитування був у сегментах: наукових досліджень та розробок (+19,8%); збирання, оброблення й видалення відходів (+12%); виробництві автотранспортних засобів (+9,6%).

"Звісно, приріст виданих банками кредитів – лише один із індикаторів зростання популярності тієї чи іншої галузі. Втім сильна сторона цього показника полягає у тому, що він відображає реальну активність уже діючих підприємств та зацікавленість банків у кредитуванні галузі. Натомість висока кількість новостворених компаній з однаковим КВЕДом часто може свідчити не так про перспективність бізнес-ніші, як легкість реєстрації, відсутність жорстких ліцензійних вимог чи навіть про фіктивний характер численних компаній-однодневок, "транзитерів" чи "оболонок". Особливо це стосується надто узагальнених основних КВЕДів на кшталт "Оптова торгівля", – пояснює фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

Крім того, експерти констатують, що кількість ФОПів в Україні протягом року зростала повільніше, ніж кількість ТОВ. На початку 2019 року кількість ФОПів в Україні досягала 1,91 млн. "Цей показник говорив про зростання масиву фізичних осіб-підприємців на 4% порівняно із початком минулого року. Навряд чи цього року повториться подібний результат, адже від січня до листопада 2019-го кількість ФОПів зросла лише на 42 тис., що відповідає 2%.

Таку загальну кількість ФОПів визначило не лише відкриття, а й припинення роботи підприємців", — зазначають в YouControl.

Так, за 2019 рік зареєструвалося понад 256 тис. нових ФОПів, а закрилося – 213 тис. Серед останніх було 58 тис. тих, хто відкрився лише поточного року, але не зміг втриматися на плаву навіть такий короткий проміжок часу.

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Найбільший приріст кількості фізосіб-підприємців продемонстрував напрямок комп’ютерного програмування — майже 11% зі всіх новостворених ФОПів.

"Незважаючи на всі не надто сприятливі умови, в ІТ-галузі можна спостерігати активне зростання. Це зумовлено її гнучкістю, можливістю працювати здебільшого на зовнішні ринки, відсутністю жорсткого державного регулювання (останнє невдовзі, на жаль, може змінитися не в кращу сторону). Загалом же Україна розмістилася серед ТОП-5 країн усього світу, які надають найбільше аутсорс-послуг в ІТ-напрямку", – пояснює голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

Вдвічі менше було ФОПів, що посіли другу та третю сходинки, – вони обрали для себе роздрібну торгівлю продовольством у неспеціалізованих магазинах та б’юті-послуги.

Нагадаємо:

У листопаді 2019 року аналітики YouControl оприлюднили сфери діяльності, в яких працюють ТОП-50 найприбутковіших держпідприємств.

За 2018 рік в Україні кількість ФОПів зросла на 4%. Найбільший приріст був серед ФОПів, що займаються комп’ютерним програмуванням та торгівлею.

За даними Опендатабот, з 2017 року в Україні припинили діяльність 300 тисяч ФОПів.

Довідка: YouControl — аналітична система, що з 50 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Система дозволяє за хвилину отримати актуальну інформацію про компанію або ФОП.