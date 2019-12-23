Зеленський зібрав операторів нафторинку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 грудня, проводить зустріч з топ-менеджментом операторів роздрібного ринку нафтопродуктів.

Про це повідомили керівники мереж, які отримали відповідні запрошення, інфому БІЗНЕС із посиланням на enkorr.

За наявною інформацією, основна тема обговорення — цінова ситуація на роздрібному ринку. На зустріч запрошений менеджмент широкого кола операторів АЗС.

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