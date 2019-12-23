Зеленський зібрав операторів нафторинку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 грудня, проводить зустріч з топ-менеджментом операторів роздрібного ринку нафтопродуктів.
Про це повідомили керівники мереж, які отримали відповідні запрошення, інфому БІЗНЕС із посиланням на enkorr.
За наявною інформацією, основна тема обговорення — цінова ситуація на роздрібному ринку. На зустріч запрошений менеджмент широкого кола операторів АЗС.
Нагадаємо:
- 5 грудня 2019 року АМКУ зобов’язав АЗС знизити ціни на бензин до 15 грудня. Рекомендації направлені до "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).
- 11 грудня в Мінекономіки повідомили, що вивчають ситуацію з ціноутворенням на українських АЗС та вживатимуть заходів для зниження цін на високооктанові бензини та дизельне пальне.
- З 5 грудня станом на 12 грудня ціна на бензин і дизельне паливо на АЗС знизилася на 80 коп. / л.