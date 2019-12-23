Близько 200 українців вже скористалися е-кабінетом забудовника

Близько 200 українців успішно скористалися електронним кабінетом забудовника, який у тестовому режимі запустили 13 грудня.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у своємуTelegram, інформує БІЗНЕС.

"Майже 200 українців за 10 днів успішно скористалися електронним кабінетом забудовника. Серед автоматизованих послуг – початок підготовчих робіт і початок будівництва, а також введення об'єкта в експлуатацію", – написав Гончарук.

Він додав, що через е-кабінет уже будуються 145 об'єктів, а 37 – введено в експлуатацію. "Відтепер українці мають доступний і зручний електронний сервіс, який унеможливлює хабарі та договорняки в оформленні документів на мале будівництво", – додав Гончарук.

Глава уряду зауважив, що е-кабінет надає послуги щодо об’єктів класу наслідків СС1 і це 80% усіх заявок до ДАБІ. Протягом найближчих місяців сервіс планують розширити.

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