В Україні виготовили першу партію паперу з опалого листя

У Житомирі виготовили пробну партію паперу за технологією, яку вигадав український студент Валентин Фречка.

Про це повідомляється на Facebоok-cторінці винахідника, інформує БІЗНЕС.

Папір зі столичного опалого листя виготовили на місцевому підприємстві, де винахідник Фречка проводить увесь вільний від занять час.

Як йдеться в сюжеті ТСН, подрібнене й очищене листя варять у гігантських чанах. Після цього отримана маса на конвеєрі втрачає вологу, розтягується і стає або гладким папером, або набуває потрібної форми в сусідньому цеху, де з неї роблять екологічне пакування для продуктів.

У процесі виробництва сировина розігрівається лише 40 градусів, тому жодна шкідлива речовина не виділяється в повітря.

Нагадаємо, студент КНУ ім. Т. Шевченка Валентин Фречка винайшов технологію виготовлення паперу з опалого листя. У вересні 2019 року вона успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні.

Завдяки своєму проєкту студент здобув "золото" на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.