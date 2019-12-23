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Вт., груд.
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Португальська компанія інвестує 28 млн євро у будівництво заводу у Вінниці

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Компанія "ТІСІЕС українські інвестиції" має намір побудувати на території Вінницького індустріального парку завод з виробництва TCS блоків, що дасть змогу створити понад 200 нових робочих місць.

Відповідні наміри викладені у меморандумі про порозуміння, який підписали Вінницька міська рада, Вінницький муніципальний центр інновацій і компанія "ТІСІЕС українські інвестиції", інформує БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку директора департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради Віталія Погосяна.  

Згідно з документом, площа виробничих об’єктів нового заводу становитиме близько 7000 кв. метрів. Об’єкти планується вводити в експлуатацію у три етапи:

  • Перший етап — це будівництво 3000 кв. метрів виробничих об’єктів у 2020 році та введення їх в експлуатацію у 2021 році, що створить 94 нових робочих місця;
  • Другий етап  ̶  будівництво ще 2000 кв. метрів у 2021 році та введення їх в експлуатацію у 2022 році, створення 40 робочих місць;
  • Третій етап  ̶  будівництво та введення в експлуатацію ще 2000 кв. метрів у 2023 році та створення 94 робочих місць.

Загалом після завершення третього етапу заплановано працевлаштувати 228 осіб. Сума інвестицій у будівництво виробництва у Вінниці становитиме приблизно 28 млн євро, з врахуванням вартості виробничого обладнання.

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Також компанія зобов’язується дотримуватись принципу екологічно чистого виробництва.

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року Вінницька міськрада схвалила Концепцію розвитку інноваційно-технологічного парку "Кристал".

Довідка: Компанія "TCS Europe", зареєстрована в Португалії, спільно з канадськими партнерами запатентувала інноваційну систему будівництва на основі високоміцних армованих пластиком ICF (ізольованих бетонних форм) з полістиролу високої щільності, що зменшує вплив на навколишнє середовище, прискорює час будівництва, зменшує відходи та підвищує надійність будівель із залізобетону, які забезпечують відмінну звуко- та теплоізоляцію.

Вінниця завод індустріальний парк