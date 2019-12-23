Коордрада з питань розвитку малого бізнесу звернулась до Зеленського із відкритим листом

Члени Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва звернулись до президента із відкритим листом щодо необхідності поновлення та продовження конструктивної роботи Коордради.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на Facebook-cторінку члена наглядової ради Української Ради Бізнесу Олега Гетмана.

У Коордраді закликають Зеленського посприяти відновленню роботи, яка була розпочата у листопаді, затвердженню календарного плану роботи Коордради у наступному році, та забезпеченню належного висвітлення роботи Коордради на Урядовому порталі.

Гетман наголошує, що до основних завдань Коордради віднесено, сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з вирішення проблемних питань щодо провадження господарської діяльності суб’єктами мікропідприємництва та малого підприємництва.

"Підготовка стратегічних рішень щодо проведення реформ у сфері сприяння розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва, підготовка рекомендацій та пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку підприємництва та визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань щодо сприяння розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва та ін", – йдеться у відкритому листі.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Україні запрацювала Коордрада з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва. Наразі до складу Коордради входять 28 осіб: 18 представників бізнес-асоціацій МСБ та 10 представників уряду.