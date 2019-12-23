Мінекономіки планує переглянути прогноз для гривні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України планує переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.
Про це заявив очільник Мінекономіки Тимофій Милованов під час презентації планів та досягнень міністерства в харківському "Турбоатомі", інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.
"Що стосується курсу, то я думаю, що нам доведеться переглядати прогноз курсу у макропрогнозі в напрямку більшого зміцнення. Це не означає, що курс буде меншим. Зараз 23-24 [гривні за долар]. Ми все одно чекаємо, що буде певна девальвація. У нас в прогнозі середній курс був 26-27 на наступний рік, але що більше хороших новин для економіки, то сильнішим буде курс", — сказав Милованов.
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