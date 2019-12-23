В Україні примусово обмежили генерацію АЕС

Про це у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні з 02:00 за 6:00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації АЕС на величину 400 МВт", — написав Герус.

За його словами, причиною є низьке споживання електроенергії. При цьому голова комітету нагадав, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі відсутній.

"Дожилися до того, що виключаємо вже збудовані державні атомні електростанції із тарифом 0,7 грн і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС та ВЕС із найбільшим в Європі євротарифом 3-5 грн за кВт-год. Вже зараз зрозуміло, що весною це буде повторюватися у масштабах у рази більших", — прогнозує Герус.

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