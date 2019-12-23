В Україні примусово обмежили генерацію АЕС

Вночі 22 грудня диспетчери національної енергетичної компанії "Укренерго" примусово знизили генерацію атомних електростанцій (АЕС) на 400 МВт через низьке споживання електроенергії.
Про це у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує БІЗНЕС.
"Сьогодні з 02:00 за 6:00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації АЕС на величину 400 МВт", — написав Герус.
За його словами, причиною є низьке споживання електроенергії. При цьому голова комітету нагадав, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі відсутній.
"Дожилися до того, що виключаємо вже збудовані державні атомні електростанції із тарифом 0,7 грн і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС та ВЕС із найбільшим в Європі євротарифом 3-5 грн за кВт-год. Вже зараз зрозуміло, що весною це буде повторюватися у масштабах у рази більших", — прогнозує Герус.
Нагадаємо:
- 4 грудня 2019 року Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №2233, який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії до Росії за двосторонніми договорами.
- За даними "Укренерго", у першій половині листопада трейдери здійснили лише 55% планових поставок електроенергії з Росії та Білорусі. Корегування обсягів імпорту було викликане значним зниженням споживання електроенергії через аномально теплу погоду.
- 11 грудня в "Укренерго" повідомили, що максимально обмежать імпорт електроенергії через низький попит.