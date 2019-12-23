Нефьодов розповів про контрабанду через поштові перевезення

Про це він написав у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Кількість кроскордонних посилок весь час зростає, тому це виклик для всіх країн, бо відправлень десятки мільйонів, всі хочуть швидше, розбиратись з кожним індивідуально неможливо. Що вже казати про нас, коли велика частина процесів не автоматизована, не вистачає обладнання для сканування, а частина перевізників грають не за державу, а проти неї. Але ловимо, виявляємо, вилучаємо, штрафуємо. Ось наприклад: 6 кг психотропних речовин з Перу, зброя і набої, айфони, сховані в каві", – написав Нефьодов.

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За його словами, з України відправляють часто цигарки, бувають і культурні цінності. А в Україну везуть наркотики відносно дрібними партіями, дорогу електроніку.

Нагадаємо, за даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році обсяг фальсифікованих або нелегально ввезених в Україну алкогольних напоїв склав 60% (приблизно $400 млн), кави – 40% (приблизно $25 млн), агрохімічної продукції – 25% (приблизно $200 млн), побутової техніки та електроніки по окремим категоріям від 50 до 70% ($300-400 млн).