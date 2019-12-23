Україна припинила експорт коньяку і шампанського

Торгово-промислова палата (ТПП) України припиняє видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді де херес.

Про це повідомив перший віце-президент ТПП України Михайло Непран, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що відповідно до додатку 3 регламента Європейського парламенту та Європейської Ради, країнами походження, які можуть використовувати назву коньяк, арманьяк, граппа, бренді де херес, визначені Франція, Італія та Іспанія.

"Враховуючи, що в Україні закінчився перехідний період після підписання Угоди про Зону вільної торгівлі ТПП України припиняє видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді де херес. Віднині з України буде експортуватися вино ігристе та бренді, відповідно до кодів класифікації зовнішньоекономічної діяльності", — повідомили в ТПП України.

Нагадаємо, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень, який, зокрема, забороняє використовувати назви "шампанське" і "коньяк" для напоїв, що не вироблені у Франції. 9 жовтня президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ.

Зазначимо, що в усьому світі "шампанське", яке вироблене не в регіоні Шампань, називається просто ігристим вином, а нефранцузький "коньяк" – бренді.