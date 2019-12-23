В уряді розвінчали міфи щодо трудового законодавства

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов оприлюднив статтю майбутнього Трудового кодексу, в якій визначається поняття "трудові відносини", а також розвінчав низку міфів.

Статтю він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Мінекономіки пропонує чітко визначити трудові відносини. У новому законопроєкті про працю, який ми скоро винесемо на уряд. На сьогодні такого визначення немає. Його відсутність дозволяє створювати проблеми бізнесу при перевірках і погіршує права робітників", – повідомив Милованов.

Так, статтею 13 Трудового кодексу визначено:

1. Наявність трудових відносин може встановлюватися за такими ознаками:

1) особі регулярно виплачується винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи (далі, для скорочення — роботодавця);

3) робота виконується (послуги надаються) на визначеному роботодавцем робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

4) особа виконує роботи (надає послуги) аналогічні за змістом та характером роботі, що виконується штатними працівниками роботодавця;

5) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується роботодавцем;

6) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється роботодавцем.

Також міністр розвінчав міфи щодо нового трудового законодавства. Зокрема, він заявив, що новий закон не передбачає звільнення вагітних жінок, а навпаки дозволяє їм "працювати з дому і за гнучким графіком".

"Те ж стосується пенсіонерів та інвалідів, для яких є пропозиції на ринку, але застаріле законодавство не дозволяє встановити гнучкі умови роботи", — додав Милованов.

Нагадаємо, ФРУ просить Гончарука прискорити запуск трудової реформи.