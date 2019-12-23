Агробізнес звернувся до влади щодо напрямів держпідтримки-2020

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) звернулася до влади з пропозиціями щодо розподілу коштів, виділених на 2020 рік для державної підтримки агросектору.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посланням на пресслужбу Асоціації.

Зокрема, пропонується на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва виділити мінімум 700 млн грн.

За даними УКАБ, у період дії програми в Україні більше ніж в 4 рази зросла кількість виробників техніки і обладнання, кількість підприємств — від 40 у 2017 році до 181 у 2019 році, а перелік видів техніки і обладнання для агросектору — майже в 16 разів – з 792 видів у 2017 до 12542 у 2019 році.

Зазначається, що зростання кількості виробників і попиту на українську продукцію призвело до створення додаткових робочих місць на підприємствах — понад 5 тис.

УКАБ також радить включити до переліку техніки і обладнання, що компенсується в рамках даної програми БПЛА вітчизняного виробництва, які використовуються в сільському господарстві.

На підтримку розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства пропонується направити мінімум 400 млн грн.

В УКАБ повідомили, що протягом поточного року в Україні було закладено майже 4 тис. га нових насаджень (компенсовано вартість садивного матеріалу на 394 млн грн, з яких: фундук – 1039 га, волоський горіх – 861 га, яблуня – 608 га, лохина – 518 га).

Представники Асоціації закликають владу опрацювати можливість фінансування напрямів на купівлю холодильників та передбачити фінансування напрямів за купівлю обладнання для переробки продукції і техніки для садівництва.

За підрахунками УКАБ, на часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів необхідно направити 700 млн грн.

Зазначається, що за результатами 2018 року було надано відшкодування 28 суб’єктам господарювання за будівництво та реконструкцію 51 об’єкта тваринницьких ферм і комплексів. Також було здійснено реконструкцію будівлі цеху з переробки м’яса потужністю 1 т/добу та реконструкцію доїльних залів 5 суб’єктів господарювання, що сприяло збільшенню потужності виробництва молока, розширенню доїльних залів від 20 до 80 доїльних місць.

"Варто зазначити, що дані проєкти є інвестиційними і передбачають вкладення значних коштів суб’єктів господарювання. Також, враховуючи необхідність підтримки галузі тваринництва – сприяння у будівництві комплексів матиме позитивний вплив на економіку і створення додаткових робочих місць", — вважають в УКАБ.

На часткове відшкодування вартості об’єктів зі зберігання та переробки зерна пропонується передбачити 700 млн грн.

"Ця програма працює лише перший рік, але вже є результати – більше ніж на 1 млн тонн зросли потужності одночасного зберігання продукції рослинництва, створено більше 560 робочих місць. Вартість збудованих об’єктів на більше ніж 1,4 млрд грн. При цьому здійснювалося будівництво сушильних комплексів, перевалочних комплексів тощо. Це все також має позитивно вплив на логістичну інфраструктуру", — наголошують експерти.

Також в УКАБ вважають за необхідне підтримати потенційні напрями, які б могли покращити роботу аграріїв:

- часткова компенсація вартості послуг з впровадження сервісів для моніторингу полів, обліку земель;

- часткова компенсація вартості надання послуг з точного землеробства;

- часткова компенсація фермерам вартості електроенергії, що використовується для поливу зрошувальних земель.

В Асоціації переконані, що підтримка цих напрямків сприятиме створенню додаткових робочих місць та продукції з високою доданою вартістю, і матиме позитивний вплив на економіку України.

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