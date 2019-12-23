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Заступник Богдана очолив робочу групу з розвитку спиртової галузі

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Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України і призначив її головою заступника голови ОПУ Андрія Смирнова.

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує БІЗНЕС.

"Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України (додається). Призначити Смирнова Андрія Олександровича — заступника керівника Офісу Президента України — головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України", — зазначається у документі.

Глава держави також доручив Смирнову у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо:

Україна спирт спиртова галузь Андрій Смирнов