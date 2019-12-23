Заступник Богдана очолив робочу групу з розвитку спиртової галузі

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України і призначив її головою заступника голови ОПУ Андрія Смирнова.
Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує БІЗНЕС.
"Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України (додається). Призначити Смирнова Андрія Олександровича — заступника керівника Офісу Президента України — головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України", — зазначається у документі.
Глава держави також доручив Смирнову у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи.
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