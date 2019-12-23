П'ять українських компаній вже підписали контракти з "Газпромом" – ЗМІ

П'ять українських компаній уклали з російським "Газпромом" угоди на постачання газу для своїх виробничих потреб із 1 січня 2020 року.
Про це повідомив співрозмовник на газовому ринку, інформує БІЗНЕС із посиланням на ЕП.
За його словами, компанії купують газ для своїх виробничих потреб, а не для трейдерства на українському ринку. "Газпром" дуже неохоче дає іншим компаніям дозвіл на перепродаж газу, отриманого за прямими закупками", – зазначив він.
Назви компанії і сферу діяльності співрозмовник не уточнив. Також він запевнив, що не знає контрактну ціну та про які обсяги газу йдеться.
Зазначимо, що в Україні досі заборонені прямі поставки газу з Росії. Заборона діє протягом 4 років через російську агресію проти України у 2014 році. Втім підписання договорів може означати відновлення таких поставок.
Нагадаємо:
- Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та ЄС досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.
- Нещодавно голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в січні 2020 року Росія може спробувати створити штучну газову кризу в Україні.
- 20 грудня 2019 року представники Єврокомісії, України та Росії досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.