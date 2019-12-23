Українські підприємці об'єднуються для протидії тотальній фіскалізації

Громадські об'єднання та представники бізнесу вирішили консолідувати зусилля з метою збереження спрощеної системи оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це свідчить відповідна декларація, яка є в розпорядженні БІЗНЕСу.

"Громадські об’єднання підприємців, роботодавців, професійні спілки та інші громадські об’єднання, що представляють малий і середній бізнес України, усвідомлюючи необхідність збереження принципів вільного підприємництва, спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для малих підприємців та підвищення її ефективності, розроблення потужного інструментарію для запобігання корупції, в цілому заради зростання економічного рівня держави, домовилися об’єднати зусилля", — йдеться в документі.

Підписантами коаліції Рада міст "Захисти ФОП" є:

1. Голова правління МСП "Ніка" (Запоріжжя) Лідія Кривенко;

2. Голова Вільної профспілки підприємців України (ВППУ) Валентина Коробка;

3. Голова ППО ВППУ ринку "Нове Торпедо" (Львів) Оксана Козлова;

4. Голова профспілки "Співдружність" ринку Барабашово (Харків) Валерій Нестерук;

5. Від спільноти підприємців міста Прилук (Чернігівська обл.) – Марина Паянок;

6. Від спільноти підприємців міста Путивля (Сумська обл.) – Маргарита Єлькина;

7. Від ініціативної групи підприємців міста Рівне – Мирослав Мельничук;

8. Голова ГО "Самозахист підприємців" (Дніпропетровська обл.) Віктор Боровінський;

9. Голова Спілки підприємців міста Ніжина МКР Лариса Артеменко;

10. Голова ГО "Комітет підприємців України" Едуард Курганський;

11. Голова Черкаської обласної профспілки підприємців Леонід Запорожець;

12. Голова ГО Всеукраїнська Професійна Асоціація підприємців Борис Емельдеш.

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Так, підписанти обіцяють вжити заходів для скасування "дискримінаційний та кабальних" законів України № 129-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" та 128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", які йдуть у розріз із принципами спрощеної системи.

Також підприємці планують домогтися підвищення граничного обсягу доходів платників єдиного податку до економічно обґрунтованого рівня. Крім того, вони мають намір створити орган для міжрегіональних зв’язків та координації дій об’єднань, організації круглих столів, нарад, публічних заходів, протестних акцій, з’їздів тощо.

Наразі декларація відкрита для підписання зацікавлених сторін.

Нагадаємо: