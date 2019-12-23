За вихідні: Газовий компроміс, земельний меморандум і мільярдери-невдахи

Вітренко про газову угоду з "Газпромом": Складний для всіх компроміс

Угода між НАК "Нафтогаз України" та російський "Газпромом", яка буде укладена відповідно до міжнародного права, є складним для всіх сторін компромісом. Про це у Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує БІЗНЕС.

"В угоді між Газпромом і Нафтогазом буде наперед визначений тариф. І вона буде укладена за міжнародним правом і з міжнародним арбітражем. При цьому вона має повністю відповідати європейським нормам", — написав Вітренко.

За його даними, "Газпром" має укласти з "Нафтогазом" угоду на організацію транзиту газу на п’ять років — з визначеними обсягами, під які НАК забронює потужності у відокремленого оператора газотранспортної системи. За ці потужності Росія гарантовано має заплатити Україні , а "Нафтогаз" потім — оператору.

"Угода між Нафтогазом і оператором — це стандартний (для всіх користувачів газотранспортної системи) договір на транспортування, який відповідно до українського законодавства визначається Регулятором. Тарифи за цим стандартним договором теж визначаються Регулятором. Газпром не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожного дня", — зазначив очільник української компанії.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу" заявив, що Україна нічим не поступається у газових переговорах. Він запевняє, що Україна відстоює свої інтереси та намагається діяти так, щоб негативні сценарії не відбулися. "Ми не поступаємося нічим, ми ведемо ці переговори, як ми і обіцяли, у рамках трьохсторонньої взаємодії. Ця частина нашої газової діяльності говорить про перепідтвердження Україною її гарантій як надійного постачальника російського газу на європейський ринок", — сказав Пристайко. Водночас міністр наголосив, що протокол зустрічі представників ЄС, України та Росії, ще не є остаточною угодою. "Ми вважаємо, що це є досягненням нашої переговорної команди. Ми знаємо, наскільки складними були переговори, тому що міністерство закордонних справ є частиною даного переговорного процесу довгий час, хоча провідна роль тут належить нашим колегам-енергетикам. Ми намагалися сприяти, зокрема, в тому, щоб Європейський союз стояв на захисті наших інтересів", — розповів Пристайко. Він також зазначив, що про конкретні цифри можна буде говорити, "коли замість протоколу побачимо конкретну угоду". Згідно з протокол зустрічі, який оприлюднив Кабмін, передбачається виплата "Газпромом" до 29 грудня $2,9 млрд пені, присуджена Стокгольмським арбітражем, відкликання сторонами усіх позовів одна проти одної, щодо яких ще немає рішення, зняття арештів із майна "Газпрому", а також відмову від претензій у майбутньому щодо контрактів на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року. Після цього планується укласти договір між "Газпромом" та "Оператором газотранспортної системи України" про транзит газу через Україну. Нагадаємо, термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та ЄС досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

У Раді підписали "земельний" меморандум

Усі фракції та депутатські групи у Верховній Раді підписали меморандум щодо спільної підготовки до другого читання проєкту закону про ринок землі. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі ток-шоу "Свобода слова", інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що комітет із питань аграрної політики та земельних відносин під час розгляду законопроєкту про обіг землі буде працювати у відкритому режимі.

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Землю в користування

"До процесу приєдналися всі політичні фракції та партії, представлені в парламенті. Станом на сьогодні досягнута домовленість між усіма політичними силами, як ми йдемо по процедурі. Якщо ми говоримо про регламент, то станом на сьогодні ані керівництвом Верховної Ради, ані комітетом, який буде розглядати ці поправки, порушуватися регламент не буде", — сказав Разумков.

Нагадаємо, 20 грудня спікер парламенту Дмитро Разумков доручив аграрному комітету завершити розгляд поправок до законопроєкту земельної реформи №2178-10 до 10 січня 2020 року.

ДБР арештувало автопарк Микитася

Державне бюро розслідувань (ДБР) заарештувало шість елітних автомобілів народного депутата 8-го скликання ("Воля народу") Максима Микитася.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними Бюро, арешт на авто було накладено ухвалою Печерського районного суду міста Києва. Наразі досудове розслідування триває.

ДБР не називає прізвище колишнього нардепа, але, за даними ЗМІ, йдеться про Максима Микитася, який 25 жовтня вийшов на свободу після внесення 80 млн грн застави.

Зазначається, що 11 грудня за місцем реєстрації та проживання нардепа 8-го скликання провели обшуки в рамках досудового розслідування справи щодо можливої легалізації доходів на суму понад 200 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у 2016 році нардеп здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.

Нагадаємо, на початку жовтня підозрюваному у заволодінні чужим майном Максиму Микитасю вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Згодом за Микитася внесли передбачену заставу і він вийшов на волю.

Dragon Capital придбав "Ідея Банк"

Компанії групи Dragon Capital та приватні інвестори 20 грудня підписали угоду про придбання 100% акцій "Ідея Банку" у компанії Getin Holding S.A. (Польща).

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що угода набере чинності після погодження Антимонопольним комітетом України та Національним банком України, а також після виконання сторонами попередніх умов угоди.

За даними Getin Holdings, сума угоди склала 1,37 млрд грн ($58,45 млн), що складає приблизно 1,6 капіталу банку.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що польська компанія Getin Holding S.A. та українська інвесткомпанія Dragon Capital близькі до підписання угоди про продаж "Ідея Банку".

Росія збирається будувати "Північний потік-2" попри американські санкції

Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на санкції США.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт МЗС Росії.

"Росія реалізовувала і продовжить реалізовувати свої економічні проєкти незалежно від чиїхось санкцій", — йдеться в заяві.

В МЗС Росії заявили, що "США переходять знакову межу в зовнішній політиці, починаючи вводити санкції, до яких Росія давно звикла, проти власних союзників". "Насправді мова йде не про сприяння європейцям в безперебійному забезпеченні енергоносіями за прийнятними цінами, а про прагнення позбавити їх гарантованих джерел такого постачання з Росії...У Вашингтоні вирішили, що заради геополітичних амбіцій і комерційної вигоди можна не шкодувати нікого, навіть найближчих партнерів по НАТО", — наголосили в російському відомстві.

Нагадаємо:

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2".

Forbes назвав мільярдерів-невдах 2019 року

Журнал Forbes опублікував рейтинг мільярдерів, які рекордно зменшили свої статки у поточному році

Рейтинг оприлюднений на офіційному сайті видання, інформує БІЗНЕС.

Список невдах очолила друга найбагатша людина Індії Азім Премджі, який за рік втратив $14,1 млрд. Також до рейтингу потрапили глава індійського медіахолдингу Essel Group Субхаш Чандра (втрати за рік становили $3,4 млрд); гендиректор Uber Тревіс Каланік, який втратив $3,1 млрд і співголова Smart Commerce Group Янь Чжи — $3 млрд.

У цьому списку опинився й засновник Amazon Джефф Безос, який в цьому році як мінімум тричі поступався лідерством. Причина тому — його розлучення, яке є найдорожчим в історії.

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Крім того, Forbes назвав п'ятірку багатіїв, які за 2019 рік додали до своїх статків майже $112 млрд. Зазначається, що зростання цих прибутків перевершило акції не тільки в США, де фондові ринки досягли рекордних максимумів, але і в інших частинах світу.

Найбільше цього року заробив глава групи компаній Louis Vuitton Бернар Арно, що володіє брендами Christian Dior, Louis Vuitton і Givenchy. Його статки збільшилися на $40 млрд у порівнянні з 2018 роком. Компанію йому склали засновник Facebook Марк Цукерберг — дохід $22,1 млрд; творець Inditex Амансіо Ортега — $17,3 млрд; ексгендиректор Microsoft Стів Балмер — $16,3 млрд та індійський бізнесмен Мукеш Амбані — $16,1 млрд.

Нагадаємо: