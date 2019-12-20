«Україна може стати одним зі світових центрів R&D» – Філя Жебровська

Ця книжка — про науку. Про велич дослідницького пошуку та щастя відкриття. Це біографічні нариси про сучасних українських учених, які сьогодні роблять вагомий внесок у світову науку. Їхніми відкриттями вже користується весь світ. Серед них — фізики, нанотехнологи, нейрофізіологи, біохіміки, генетики, імунологи та представники інших наук. І молоді, і вже досвідчені — усі вони неймовірно талановиті та цілеспрямовані.

Випускаючи книжку «Буде тобі наука: українські вчені, які змінюють світ», «Фармак» хоче привернути увагу до питання розвитку наукового потенціалу нашої країни. Показати сучасним молодим вченим на прикладі вже відомих, що перспективи для зростання та розвитку є. І можна зробити багато відкриттів і розвиватися у своїй країні, роблячи водночас внесок у світову науку.

На жаль, сьогодні розвиток фундаментальної науки все ще не є пріоритетом для України. У проекті Державного бюджету України на 2020 рік видатки на наукову та науково-технічну діяльність враховані в обсязі 10,1 млрд грн. У 2019 році ця цифра становила 9,4 млрд грн. Це лише приблизно 0,24% ВВП, тоді як у європейських країнах на розвиток науки припадає в середньому 2% ВВП. За даними національного наукового фонду США в рейтингу країн світу за рівнем науково-дослідної активності, Україна посідає 42 місце (https://www.nsf.gov/statistics/seind14/). При цьому, за даними МОН, частка України в загальносвітовому обсязі наукових публікацій (згідно з базою даних журналу Scopus) залишається дуже низькою – 0,34%. Але кількість публікацій, які припадають на 1 млн дол. фінансування досліджень і розробок, перевищує показники більш розвинених країн. У 2017 році цей показник в Україні становив 25,78 од. на 1 млн дол., а у Швеції, наприклад, – всього 2,81 статті.

Проте позитивні зрушення, звичайно, є. Два роки тому в Києві було презентовано результати незалежного аудиту дослідницької та інноваційної системи України. Аудит виконали європейські експерти з ініціативи Міністерства освіти й науки України в межах інструментів політичної підтримки програми «Горизонт-2020». Звіт містив 30 рекомендацій українській владі та науковій спільноті. Українські установи, організації з кожним роком беруть дедалі активнішу участь у програмі «Горизонт 2020». Починаючи з 2014 року й дотепер, за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020» передбачено фінансування в сумі 17,232 мільйона євро для 90 проектів, 9 з яких координуються українськими організаціями. «Фармак» також став учасником цієї програми, вигравши два гранти від європейського проекту фундаментальних досліджень на загальну суму понад 500 тис. євро.

«Приємно бачити, що сьогодні світову науку роблять і українські вчені. На їхню інтелектуальну працю є попит у всьому світі. Найкращі наукові центри, лабораторії й інститути з величезним задоволенням відчиняють свої двері для наших вчених. І це, без сумніву, захоплює. На жаль, широкому загалу прізвища з цієї книжки мало про що говорять, проте у світі їх знають набагато краще. І так не має бути! Шукати відповіді на питання "Чому так сталося?" вже недоречно. На порядку денному має бути інше: як виправити ситуацію? Ми вирішили зробити свій внесок і за допомогою цієї книжки розповісти українцям про видатних учених-співгромадян. Я щиро переконана: країна повинна пишатися тими, хто творить сучасну світову науку. Ця книжка не тільки підкреслює потужний науковий потенціал України. Хотілося б, аби вона також спонукала тих, від кого це залежить, до його повноцінного розкриття, розвитку і, що найважливіше, — збереження. Така потужна наукова школа має стати нашою національною відзнакою на міжнародному рівні й конкурентним чинником у глобальному світі. Чому б Україні не стати одним зі світових центрів R&D? За системного державного підходу все вдасться, адже нам не потрібно залучати іноземних учених до себе — ми маємо власних, яким потрібно лише дати належні умови для науково-дослідної роботи. "Фармак" розуміє важливість розвитку науки в країні. Компанія тісно співпрацює з провідними вишами країни. У "Фармак" працюють 150 науковців, з яких 40 кандидатів наук і 5 докторів наук. В інновації та розвиток щорічно «Фармак» інвестує приблизно 95% прибутку. У цій сумі є й частка інвестицій у науковий розвиток компанії. Уже кілька років "Фармак" проводить "Школу молодого науковця", з прагненням відродити науковий потенціал нашої країни», – зазначила Філя Жебровська, голова наглядової ради АТ «Фармак».

«Ми впевнені, що наука – це цікаво. Історії сучасних українських учених можна розповісти просто й весело. Зрештою, завдяки науці можна змінити світ! Герої книги, яку ми створили спільно з компанією «Фармак», між рядками запитують: «Хіба можливо не любити науку?» Ми сподіваємось, що кожен, хто прочитає цю книгу, зможе знайти для себе відповідь на це запитання та заново полюбити наукову працю», - Богдана Павличко, Голова видавництва «Основи».

Для того, щоб широкий загал мав доступ до книги, «Фармак» направить її примірники в бібліотеки, виші України. Також книга буде у вільному продажу. Усі кошти, зібрані від продажу книги, підуть на розвиток української науки через Благодійний фонд «Фармак».