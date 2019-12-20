Власників "євроблях" не штрафуватимуть до наступного розмитнення

У Кабінеті міністріву питанні штрафів власників "евроблях" досягли компромісу, за умовами якого штрафи відкладаються до прийняття закону про доступне розмитнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що сьогодні відбулася нарада за участю прем'єрміністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича.

Згідно з домовленостями, Кабмін на засіданні 14 січня розгляне законопроєкти про спрощення ввезення автомобілів і про припинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення.

"Після засідання уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній Раді. Завдяки прийняттю цих двох законів, власники автомобілів на європейських номерах зможуть законним шляхом і доступно розмитнити і перереєструвати авто. До прийняття нових законів поліція штрафувати не буде", — заявили в МВС.

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