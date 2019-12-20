Власників "євроблях" не штрафуватимуть до наступного розмитнення

У Кабінеті міністріву питанні штрафів власників "евроблях" досягли компромісу, за умовами якого штрафи відкладаються до прийняття закону про доступне розмитнення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Зазначається, що сьогодні відбулася нарада за участю прем'єрміністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича.
Згідно з домовленостями, Кабмін на засіданні 14 січня розгляне законопроєкти про спрощення ввезення автомобілів і про припинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення.
"Після засідання уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній Раді. Завдяки прийняттю цих двох законів, власники автомобілів на європейських номерах зможуть законним шляхом і доступно розмитнити і перереєструвати авто. До прийняття нових законів поліція штрафувати не буде", — заявили в МВС.
Нагадаємо:
- 12 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1030 щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні. Згідно з документом, власникам "євроблях" дається ще 90 днів на розмитнення транспортних засобів, тобто пільговий період збільшується з 270 до 360 днів — до 20 листопада 2019 року.
- 2 жовтня організація "АвтоЄвроСила", яка представляє інтереси власників "євроблях", влаштувала мітинг під Верховною Радою, вимагаючи ухвалення закону про доступне розмитнення.
- На початку жовтня Кабмін відклав застосування штрафів до власників нерозмитнених авто на єврономерах до 1 січня 2020 року.
- 19 грудня Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №2288 про відтермінування штрафів за порушення ввезення нерозмитнених авто на єврономерах до 31 грудня 2019 року.