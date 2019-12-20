business head ads

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

20
Пт., груд.
26 Нові матеріали

Комітет допрацює законопроєкт про гральний бізнес

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Законопроєкт про гральний бізнес №2285-д буде доопрацьований у комітеті.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає БІЗНЕС.

Він зазначив, що законопроєкт незабаром повернеться до сесійної зали.

Читайте також: 

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Джаба Ебаноїдзе: Щоб витягнути гральний бізнес з тіні, його треба позбавитися певних обмежень

"Я не думаю, що так швидко такі рішення продукуються, що якщо Рада не проголосувала, то Кабмін пішов війною.... Я думаю, що це комплекс дій, пов'язаний з тим, що потрібно наводити порядок на цьому ринку. Я думаю, що той законопроект [про гральний бізнес - ред.], який не набрав у першому читанні достатньо голосів, він буде доопрацьований у комітеті досить швидко і знову повернеться в зал, у нас буде консенсус в цьому питанні й ми будемо просуватися", – заявив Корнієнко.

Нагадаємо:

 

Законопроєкт гральний бізнес