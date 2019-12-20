Комітет допрацює законопроєкт про гральний бізнес

Законопроєкт про гральний бізнес №2285-д буде доопрацьований у комітеті.
Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає БІЗНЕС.
Він зазначив, що законопроєкт незабаром повернеться до сесійної зали.
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"Я не думаю, що так швидко такі рішення продукуються, що якщо Рада не проголосувала, то Кабмін пішов війною.... Я думаю, що це комплекс дій, пов'язаний з тим, що потрібно наводити порядок на цьому ринку. Я думаю, що той законопроект [про гральний бізнес - ред.], який не набрав у першому читанні достатньо голосів, він буде доопрацьований у комітеті досить швидко і знову повернеться в зал, у нас буде консенсус в цьому питанні й ми будемо просуватися", – заявив Корнієнко.
Нагадаємо:
- У липні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
- На початку серпня Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.В Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Штраф за порушення складає 8000 мінімальних зарплат (близько 33 млн грн).
- 30 вересня Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
- 20 грудня уряд оголосив про масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом.
- Президент України Володимир Зеленський попередив, що через провал закону про легалізацію грального бізнесу в Україні будуть закриті всі ігрові зали.