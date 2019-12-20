Комітет допрацює законопроєкт про гральний бізнес

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає БІЗНЕС.

Він зазначив, що законопроєкт незабаром повернеться до сесійної зали.

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"Я не думаю, що так швидко такі рішення продукуються, що якщо Рада не проголосувала, то Кабмін пішов війною.... Я думаю, що це комплекс дій, пов'язаний з тим, що потрібно наводити порядок на цьому ринку. Я думаю, що той законопроект [про гральний бізнес - ред.], який не набрав у першому читанні достатньо голосів, він буде доопрацьований у комітеті досить швидко і знову повернеться в зал, у нас буде консенсус в цьому питанні й ми будемо просуватися", – заявив Корнієнко.

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