Реформа "спрощенки" має відбуватися через диференціацію бізнесу – експерти

Спрощені системи оподаткування (ССО) існують у багатьох країнах, але, як свідчить міжнародний досвід, тотальна фіскалізація не виправдовує себе і призводить до негативних наслідків.

Про це йшлося під час круглого столу на тему "Спрощена система оподаткування – пострадянський феномен чи поширена світова практика", інформує БІЗНЕС із посиланням на Українську Раду Бізнесу (УРБ).

На заході презентували дослідження фахівців Інституту соціально-економічної трансформації В’ячеслава Черкашина та Володимира Дубровського щодо особливостей оподаткування мікробізнесу у різних країнах Європи та Азії.

Головними висновками цього дослідження є те, що спрощені режими є в усіх досліджених країнах, і в усіх країнах підприємці на спрощених режимах та самозайняті мають можливість співпрацювати з юридичними особами, майже в усіх країнах до певної межі можуть не користуватись РРО та не вести бухгалтерського обліку. За словами експертів, тотальна фіскалізація не є поширеною практикою та світовим трендом.

Рамка для розвитку ССО, яку бачать співавтори дослідження:

– зміни мають відповідати процесу розвитку;

– потреба у спрощеній системі не зникла і навряд чи зникне;

– реформа спрощеної системи має відбуватися через диференціацію бізнесу, а не через збільшення контролю держави.

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Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зазначив, що практичний досвід країн, які запровадили майже тотальну фіскалізацію (на кшталт Грузії) засвідчує, що такий закон призвів до масових порушень. "Це звичайна для країн, що розвиваються, ситуація, – коли суворість законів компенсується необов’язковістю їх виконання", – каже експерт.

У свою чергу, фахівець Асоціації платників податків України Катерина Гривнак повідомила, що бізнес занепокоєний тим, що відбувається зі спрощеною системою. Члени АППУ вважають, що необхідно зберегти та покращувати спрощену систему для малого та мікробізнесу, а контроль зосередити на схемах, в яких використовується ССО.

Голова правління Асоціації малого та середнього бізнесу Руслан Соболь зазначив, що такі дослідження допомогають зрозуміти всім ключовим стейкхолдерам, що наша країна – не унікальна, що спрощені системи є скрізь, і ми конкуруємо з багатьма країнами за людський капітал.

Керівник Палати податкових консультантів Віталій Смердов наголосив, що окрім 12 країн, які було досліджено, є ще цікавий приклад ліберальної моделі "спрощенки" з Литви. Для мікропідприємців із річним обігом до 300 тис. євро та кількістю співробітників до 10 осіб діє ставка податку на прибуток 5%.

Водночас президент Української федерації індустрії безпеки Анатолій Долинний звернув увагу на досвід Естонії, де для малого бізнесу діє надспрощена система з автоматичним списанням податків зі спеціального бізнес-рахунку. На його думку, варто провести окреме дослідження та спробувати запровадити такий досвід в Україні. Коментуючи ідею фіскалізації, Долинний заявив, що шкідливу для країни фіскалізацію другої та третьої груп, передбачену законодавством з 2021 року, варто замінити на фіскалізацію виключно ризикових категорій платників, що відповідає світовій практиці.

Перший заступник Голови Регіональної ради підприємців у Хмельницькій області Наталія Потапова наголосила на тому, що реформування податкової системи необхідно проводити системно, а не точково. Рада підприємців має напрацьовані пропозиції та готова взяти участь у роботі.

Представник Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) Анастасія Баклан нагадала, що восени бізнес-асоціації, члени Національної бізнес-коаліції погодили спільну позицію щодо фіскалізації: застосування РРО має бути точковим, орієнтованим виключно на категорії товарів та послуг, у яких спостерігаються значні зловживання.

Засновник та власник FGK Financial Group, співінвестор БІЗНЕС100 Сергій Позняк вважає, що для малого та мікробізнесу важливим є дешевий та доступний фінансовий ресурс. "Сьогодні банківська система практично повністю ігнорує фінансування малого й середнього бізнесу. Щоб надати актуальне фінансове рішення для цієї категорії, працюють лише небанківські фінансові установи", – сказав він.

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський нагадав, що спрощені системи оподаткування є у більшості країн світу. Проте, на його думку, необхідно чітко розділяти справжніх спрощенців, які через обмеження не можуть зловживати системою, та тих, хто не є мікробізнесом. Для тих, хто реалізує ризикові групи товарів та послуг, у європейських країнах застосовується або фіскалізація, або облік товарів.

Підсумовуючи дискусію, виконавчий директор Української асоціації прямого продажу Надія Бедричук наголосила на необхідності взяти до уваги міжнародний досвід та донести ключовим стейкхолдерам інформацію про спрощені режими, які існують в Європі та Азії. "Варто усвідомити: "спрощенка" в Україні не є особливою, необхідно утриматись від тотальної фіскалізації другої і третьої груп ССО та знайти більш оптимальну модель", – переконана Бедричук.

За підсумками обговорення учасники круглого столу домовилися сформувати спільну Резолюцію, викласти у ній ключові висновки і пропозиції та надіслати її представникам влади для початку діалогу із владою щодо спрощеної системи оподаткування.

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