business head ads

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

20
Пт., груд.
26 Нові матеріали

Криклій анонсував конкурс на нового очільника "Укрзалізниці"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що у цьому році вдасться оголосити конкурс на нового керівника АТ "Укрзалізниця".

Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо", інформує БІЗНЕС.

"Сподіваюся, що в цьому році ми вже отримаємо цю інформацію і зможемо запустити конкурс на нового керівника. Я дуже на це розраховую. Незалежно від зміни політиків, підприємство і Наглядова рада залишаються незалежними, тому ми не можемо на це впливати", – повідомив міністр.

Він також заявив, нещодавно відбулася зустріч наглядової ради з менеджментом залізничної компанії, після якої залишилося багато питань до чинного правління". Криклій додав, що в наглядовій раді планують підіймати питання про заміну голови "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 14 листопада у Києві під Офісом президента мітингували профспілки залізничників і транспортних будівельників України з вимогою звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" та недопущення приватизації компанії. Залізничники також виступають проти ухвалення Верховною Радою законопроєктів №1196 та №1196-1 "Про залізничний транспорт" та вимагають зменшити фінансове навантаження на компанію за рахунок зниження податку на землю. 

Залізничники та профспілки обіцяють організувати загальнонаціональний протест, який паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.

 

конкурс Укрзалізниця Владислав Криклій