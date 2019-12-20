Криклій анонсував конкурс на нового очільника "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що у цьому році вдасться оголосити конкурс на нового керівника АТ "Укрзалізниця".

Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо", інформує БІЗНЕС.

"Сподіваюся, що в цьому році ми вже отримаємо цю інформацію і зможемо запустити конкурс на нового керівника. Я дуже на це розраховую. Незалежно від зміни політиків, підприємство і Наглядова рада залишаються незалежними, тому ми не можемо на це впливати", – повідомив міністр.

Він також заявив, нещодавно відбулася зустріч наглядової ради з менеджментом залізничної компанії, після якої залишилося багато питань до чинного правління". Криклій додав, що в наглядовій раді планують підіймати питання про заміну голови "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 14 листопада у Києві під Офісом президента мітингували профспілки залізничників і транспортних будівельників України з вимогою звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" та недопущення приватизації компанії. Залізничники також виступають проти ухвалення Верховною Радою законопроєктів №1196 та №1196-1 "Про залізничний транспорт" та вимагають зменшити фінансове навантаження на компанію за рахунок зниження податку на землю.

Залізничники та профспілки обіцяють організувати загальнонаціональний протест, який паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.