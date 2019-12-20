У шести областях стартує "пілот" Аграрного реєстру

У шести областях відбулися презентації пілотного проєкту Аграрного реєстру, який буде збирати дані щодо земельних ділянок та майна.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Тренінги фахівців відбулися у Київській, Черкаській, Одеській, Львівській, Волинській та Миколаївській областях. У січні 2020 фахівці, які пройшли тренінг, відвідають ОТГ свого регіону.

Після пілотної фази, аналізу роботи та усунення усіх недоліків, проєкт буде поширений на всю України.

Після реєстрації Реєстр надаватиме користувачу інформацію про нього Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав, Реєстру тварин, зокрема: земельні ділянки у власності та користуванні, зареєстровані тварини тощо.

Планується, що Реєстр буде доповнено функціоналом замовлення державних послуг, які необхідні для ведення сільськогосподарського господарства.

"У своєму особистому кабінеті агровиробник буде бачити скільки в нього є землі, чи не зникла земельна ділянка, чи не з’явився у його ділянок новий власник, тощо", - прокоментувала заступниця міністр економіки Інна Мєтєлєва

За словами заступниці міністра, будуть створені умови, щоб агровиробнику було зручно отримувати державну підтримку, користуючись цим сервісом, і не доводилося виїжджати в районний чи обласний центр.

"У перспективі є намір передбачити функцію знаходження активностей по відношенню до будь-яких ділянок, юридичної особи зареєстрованого користувача і т.д", - заявив заступник міністра економіки, Тарас Висоцький.

Як зазначають у Мінекономіки, інформація, яка міститься у реєстрі, підвищить шанси агровиробника на отримання кредиту. Комерційні банки будуть бачити елементарну декларативну фінансову звітність, історію позичальника, якими програмами державної підтримки він користується і т.д.

Також у Міністерстві економіки запевняють, що за допомогою реєстра держава краще розумітиме, як підтримка впливає на галузь, окремий регіон, певну категорію виробників.

Це дозволить диверсифікувати ресурси і зосередитися їх на тих проблемних питаннях, де підтримка матиме найбільший ефект.