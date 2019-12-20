Аваков заявив про закриття всіх гральних закладів в Україні

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу МВС.

За його словами, постанову уряду про заборону грального бізнесу вже оприлюднено і вона вступила в дію. Цей документ скасовує наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року щодо діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції і фіскальній службі доручено вжити відповідних заходів.

Аваков повідомив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який зараз розглядається і буде ухвалений Верховною Радою. Він зазначив, що згідно з постановою, всі гральні клуби, лотереї і гральні заклади повинні бути закриті. Часу у поліції на виконання вимоги уряду до 16:00 20 грудня.

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У свою чергу, глава Нацполіції Ігор Клименко заявив про готовність правоохоронців до виконання наказу. За даними Нацполіції, станом на 15:00 правоохоронці відпрацювали понад пів тисячі гральних закладів у всіх регіонах країни. Зазначається, що мобільні групи продовжують роботу. Громадян просять у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію "102".

Прем'єрміністр Олексій Гончарук пояснив, що уряд пішов на такі заходи у зв'язку з провалом голосування за законопроэкт про легалізацію грального бізнесу. "Ми розраховували на те, що парламент досить швидко розгляне закон, який створить нормальну еко-систему для грального бізнесу. Коли ми зрозуміли, що ця історія затягується, ми за дорученням президента уважно подивилися на ту юридичну позицію, яка там є і прийняли рішення, щоб поламати їх юридичну конструкцію", — заявив очільник уряду.

Він додав, що в старих ліцензійних умовах було написано, що розповсюджувачі лотерей мають право працювати. Зараз, за ​​словами прем'єра, Кабмін припинив поширення таких ліцензійних умов.

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