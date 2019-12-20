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Аваков заявив про закриття всіх гральних закладів в Україні

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Із сьогоднішнього дня всі гральні заклади України припиняють свою роботу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу МВС.

За його словами, постанову уряду про заборону грального бізнесу вже оприлюднено і вона вступила в дію. Цей документ скасовує наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року щодо діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції і фіскальній службі доручено вжити відповідних заходів.

Аваков повідомив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який зараз розглядається і буде ухвалений Верховною Радою. Він зазначив, що згідно з постановою, всі гральні клуби, лотереї і гральні заклади повинні бути закриті. Часу у поліції на виконання вимоги уряду до 16:00 20 грудня.

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У свою чергу, глава Нацполіції Ігор Клименко заявив про готовність правоохоронців до виконання наказу. За даними Нацполіції, станом на 15:00 правоохоронці відпрацювали понад пів тисячі гральних закладів у всіх регіонах країни.  Зазначається, що мобільні групи продовжують роботу. Громадян просять у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію "102".

Прем'єрміністр Олексій Гончарук пояснив, що уряд пішов на такі заходи у зв'язку з провалом голосування за законопроэкт про легалізацію грального бізнесу. "Ми розраховували на те, що парламент досить швидко розгляне закон, який створить нормальну еко-систему для грального бізнесу. Коли ми зрозуміли, що ця історія затягується, ми за дорученням президента уважно подивилися на ту юридичну позицію, яка там є і прийняли рішення, щоб поламати їх юридичну конструкцію", — заявив очільник уряду.

Він додав, що в старих ліцензійних умовах було написано, що розповсюджувачі лотерей мають право працювати. Зараз, за ​​словами прем'єра, Кабмін припинив поширення таких ліцензійних умов.

Нагадаємо:

МВД гральні заклади