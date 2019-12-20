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Зеленський висунув ультиматум через провал легалізації грального бізнесу

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Президент України Володимир Зеленський попереджає, що через провал ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу в Україні будуть закриті всі ігрові зали.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думай...те", — заявив Зеленський.

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