Названо 15 стартапів, які представлять Україну у Кремнієвій долині

Міністерство цифрової трансформації відібрало 15 кращих технологічних стартапів, які презентують на десятій глобальної конференції підприємців та інвесторів "Startup Grind Global 2020", яка відбудеться в Кремнієвій долині.

Про це повідомляється в пресрелізі Міністерства цифровий трансформації, інформує БІЗНЕС.

За право потрапити на конференцію боролися понад 160 українських стартапів. Відбірковий конкурс проводило Міністерство цифровий трансформації спільно з організаціями Startup Grind Kyiv і USAID.

З 160 поданих заявок вибрали 25 претендентів, які під час Open Call Pitch Event представили свої продукти.

Стартапи-фіналісти, що потрапили в українську делегацію:

1. Let`s Enhance – поліпшення якості зображення за допомогою машинного навчання.

2. Replay.io – мультиканальна sales- платформа, що автоматизує контакти за допомогою імейлів, дзвінків.

3. Legal Nodes – глобальний маркетплейс для технологічного бізнесу, за допомогою якого засновник або юрисконсультант техкомпаніі може зв'язатися з юристом.

4. Poptop – маркетплейс для бронювання виконавців різного формату і локацій для івентів в режимі реального часу.

5. Delfast – електровелосипед.

6. Animal ID – сервіс із ідентифікації тварин.

7. Kray Technology – дрон, який допомагає збільшити врожайність і зменшити обсяги використання добрив в агросекторі.

8. Costless – це особистий помічник при здійсненні покупок, який допомагає приймати розумні рішення, економлячи кошти, час і енергію.

9. AxDraft – допомагає складати юридичні документи в десять разів швидше, уникати помилок і підвищувати ефективність роботи юридичного відділу на 25%.

10. Effa – екологічна зубна щітка, виготовлена ​​з паперу і дружніх до довкілля матеріалів, як "зелена" альтернатива одноразовим пластиковим.

11. Pix – рюкзак з анімацією.

12. Nuka – повністю водонепроникний "вічний блокнот", сторінки якого неможливо порвати. Другий продукт – "вічний олівець".

13. CamTouch – комплекс, що дозволяє перетворити будь-яку плоску поверхню в інтерактивну і керувати нею за допомогою лазерної указки або спеціального стилуса.

14. ActiveChat – сервіс для створення віртуальних помічників. З його допомогою бізнес може створювати чат-ботів або інструменти для пошуку на сайті.

15. ADAM – 3D-біо-друк структур органічних кісток.

Startup Grind Global 2020 відбуватиметься з 9 по 12 лютого.

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Захід відвідають щонайменше 10 тисяч людей, а презентація відбуватиметься на 10 сценах у серці світової стартап-екосистеми та венчурних інвестфондів – у Кремнієвій долині.

Організаторами конкурсу виступають Міністерство цифрової трансформації спільно зі Startup Grind Kyiv за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Нагадаємо,в український фонд стартапів за добу "прилетіло" близько 200 заявок.

Довідка: Startup Grind Global – виставка, яка збирає представників стартапів, власників компаній-гігантів, партнерів та інвестфонди з усього світу. У 2020 році в заході візьмуть участь 300 стартапів, 57 країн, 33 сектори, 2-х мільйона світова стартап екосистема Tech підприємців та зацікавлені у стартап-проєктах та продуктах іноземні інвестори.