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Українські банки втричі збільшили прибуток

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За 11 місяців 2019 року платоспроможні банки України отримали 59 млрд грн чистого прибутку, що майже в 3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (20 млрд грн).

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на дані Національного банку України.

За даними регулятора, доходи банків за вказаний період зросли на 23,1% до 222,1 млрд грн, тоді як витрати – на 1,6% до 163,1 млрд грн.

Найбільше банкам дали процентні доходи – 140,7 млрд грн, комісійні доходи – 56,1 млрд грн, результат від переоцінки від угод купівлі-продажу – 15,7 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток у три рази

Витрати банків за 11 місяців склали 163,1 млрд грн, у тому числі процентні витрати – 67,8 млрд грн, загальні адміністративні витрати –  55,2 млрд грн, відрахування в резерви – 8,6 млрд грн.

Нагадаємо:

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