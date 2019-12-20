В "Укргазбанку" назвали ключові тренди банківського ринку в 2020 році

Банківський сектор України завершує 2019 рік з хорошими фінансовими показниками, а більшість комерційних банків продемонстрували прибуток за підсумками року.

Про це повідомив директор департаменту структурованого торгового фінансування "Укргазбанку" Геннадій Хелемський в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує БІЗНЕС.

"2019 рік банки завершують із непоганими показниками, більшість показали прибуток. На відміну від попередніх 3-4 років, які були дуже важкими для банківського бізнесу в Україні, в 2019 році був створений заділ для того, щоб дивитися з оптимізмом у майбутнє. За підсумками року багато банків завершили розчищення своїх балансів і переорієнтацію бізнес-моделей. Також ринок остаточно покинули ті гравці, які вже давно планували здійснити цей крок", – заявив Хелемський.

На його думку, найгірше для української економіки вже позаду, а в 2020 можна очікувати продовження відновлювального зростання. Хелемський вважає, що ключовими трендами банківського ринку в 2020 році стане зниження вартості кредитних ресурсів і поява нових бізнес-моделей.

Нагадаємо, за даними Нацбанку України, чистий прибуток банків за 9 місяців 2019 року склав 48,4 млрд грн, що у 4,4 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.