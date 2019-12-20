Оголошено склад журі Національної премії в галузі нерухомості CP AWARDS 2020

Організаційний комітет радий оголосити склад журі Національної премії в галузі нерухомості CP AWARDS 2020.
Лауреатів премії визначатимуть вітчизняні та зарубіжні експерти – представники консалтингових і девелоперських компаній, державних органів, архітектурних бюро з України, Німеччини, Франції, Нідерландів, Туреччини:
- Анжела Борисова, генеральний менеджер комерційного центру Alef Estate;
- Андрій Вавриш, генеральний директор SAGA Development;
- Максим Гаврюшин, операційний директор групи компаній «Будхаус»;
- Максим Гасієв, незалежний радник Colliers International (Україна);
- Андреас Кінле, партнер компанії SCHMIDHUBER;
- Валерій Кодецький, президент City One Developement;
- Нік Коттон, керуючий директор Cushman & Wakefield в Україні;
- Юрій Кривошея, керуючий партнер і президент, «Торонто-Київ»;
- Ростислав Левінзон, глава правління «Універмагу «Україна», генеральний директор «Квінн Пропертіз Юкрейн»;
- Хірокі Мацуура, генеральний директор MADMA urbanism + landscape, співзасновник MASA architects;
- Віталій Мельник, генеральний директор UDP;
- Вадим Непоседов, засновник і президент компанії UTG;
- Ігор Ніконов, засновник компанії KAN Development;
- Олександр Носаченко, керуючий директор Colliers International (Україна);
- Руслан Олексенко, засновник і керуючий партнер DEOL Partners;
- Андрій Пашенько, архітектор, засновник ТАМ «А.Пашенько»;
- Олексій Полетуха, генеральний директор компанії «НЕСТ»;
- Олександр Попов, співзасновник і генеральний директор Archimatika;
- Олександр Свистунов, головний архітектор Києва – директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА;
- Ірина Сідлецька, генеральний директор Vertex Hotel Group;
- Бесо Сіхарулідзе, керуючий директор London & Regional Properties Ukraine;
- Мурат Табанлиоглу, співзасновник і партнер Tabanlıoğlu Architects;
- Анна Чуботіна, генеральний директор Arricano Real Estate;
- Томас Шинко, архітектор, директор VASCONI ARCHITECTES;
- а також Люсія Бондар, видавець Commercial Property, і Тетяна Антонюк, головний редактор Commercial Property.
CP AWARDS – професійна незалежна премія, яка покликана відзначити найбільш знакові проєкти та досягнення компаній на ринку нерухомості України. У 2020 році лауреати визначатимуться в 6 категоріях: Офісна нерухомість, Торгова нерухомість, Готельна нерухомість, Житлова нерухомість, Компанії, Спеціальні номінації. Весь список номінацій і правила участі за посиланням.
Подати заявку на участь за посиланням. Заявки приймаються до 31 січня 2020!
Фіналісти та лауреати премії CP AWARDS 2020 будуть оголошені на Гала-вечері та Церемонії нагородження 28 лютого 2020 в готелі Hilton Kyiv (Київ). Квитки вже у продажу!
Більш детальну інформацію про CP AWARDS 2020 Ви можете отримати на офіційному сайті премії www.cp-awards.com.ua або звернувшись до організатора – журналу Commercial Property.