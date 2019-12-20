Оголошено склад журі Національної премії в галузі нерухомості CP AWARDS 2020

Лауреатів премії визначатимуть вітчизняні та зарубіжні експерти – представники консалтингових і девелоперських компаній, державних органів, архітектурних бюро з України, Німеччини, Франції, Нідерландів, Туреччини:

CP AWARDS – професійна незалежна премія, яка покликана відзначити найбільш знакові проєкти та досягнення компаній на ринку нерухомості України. У 2020 році лауреати визначатимуться в 6 категоріях: Офісна нерухомість, Торгова нерухомість, Готельна нерухомість, Житлова нерухомість, Компанії, Спеціальні номінації. Весь список номінацій і правила участі за посиланням.

Подати заявку на участь за посиланням. Заявки приймаються до 31 січня 2020!

Фіналісти та лауреати премії CP AWARDS 2020 будуть оголошені на Гала-вечері та Церемонії нагородження 28 лютого 2020 в готелі Hilton Kyiv (Київ). Квитки вже у продажу!

Більш детальну інформацію про CP AWARDS 2020 Ви можете отримати на офіційному сайті премії www.cp-awards.com.ua або звернувшись до організатора – журналу Commercial Property.