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Рада підтримала виділення 2 млрд грн на підтримку малого бізнесу

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Верховна Рада підтримала ініціативу направити 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні.

За законопроєкт №2589 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва" у першому читанні проголосували 275 нардепів, інформує БІЗНЕС.

Документом передбачається збільшити надходження до спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

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Також зазначається, що у 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах.

Нагадаємо:

  • 12 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт зі змінами до бюджету на 2020 рік, в якому пропонує додати 2 морд грн до доходів бюджету, які мають спрямуватися на Фонд розвитку підприємництва.
  • За даними Офісу ефективного регулювання, в Україні малий і середній бізнес становить 99,98% від всіх підприємства країни за кількістю, 82% – за зайнятістю.
Верховна Рада малий бізнес