Разумков доручив розглянути правки до земельної реформи до 10 січня

Комітет з питань аграрної політики повинен завершити розгляд правок до законопроєкту земельної реформи до 10 січня 2020 року.
Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає БІЗНЕС.
Так, спікер парламенту дав доручення аграрному комітету завершити розгляд поправок до законопроекту земельної реформи №2178-10 до 10 січня.
"Враховуючи кількість пропозицій до законопроєкту №2178-10, даю доручення комітету з питань аграрної політики провести засідання комітету 26, 27 та 28 грудня 2019 року. А також 2, 3, 6, 8, 9 та 10 січня 2020 року", – заявив Разумков.
За його словами, комітет у ці дні повинен опрацювати поправки до закону про обіг землі. "Ця позиція була обговорена з представниками всіх політичних фракцій та груп", - додав він.
Читайте також:
Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
-
13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
-
Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
-
У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.