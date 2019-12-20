Разумков доручив розглянути правки до земельної реформи до 10 січня

Комітет з питань аграрної політики повинен завершити розгляд правок до законопроєкту земельної реформи до 10 січня 2020 року.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає БІЗНЕС.

Так, спікер парламенту дав доручення аграрному комітету завершити розгляд поправок до законопроекту земельної реформи №2178-10 до 10 січня.

"Враховуючи кількість пропозицій до законопроєкту №2178-10, даю доручення комітету з питань аграрної політики провести засідання комітету 26, 27 та 28 грудня 2019 року. А також 2, 3, 6, 8, 9 та 10 січня 2020 року", – заявив Разумков.

За його словами, комітет у ці дні повинен опрацювати поправки до закону про обіг землі. "Ця позиція була обговорена з представниками всіх політичних фракцій та груп", - додав він.

Читайте також:

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання

Землю в користування

Нагадаємо: