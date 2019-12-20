Опубліковано глобальний індекс продовольчої безпеки 2019

КИЇВ, УКРАЇНА, 19 грудня, 2019 р. — Опубліковано Глобальний індекс продовольчої безпеки (Global Food Security Index, GFSI) 2019 з метою оцінки стану продовольчих систем у 113 країнах. Цьогорічний звіт, розроблений підрозділом досліджень та аналізу The Economist Intelligence Unit за підтримки глобальної сільськогосподарської компанії Corteva Agriscience, вказує на потенційну загрозу екологічної кризи для продовольчої безпеки та демонструє, як належні інвестиції та прогрес у розвитку продовольчих інновацій можуть допомогти зменшити цей ризик.

Україна дещо покращила загальний бал порівняно з минулим роком, проте темпи зростання багатьох інших країн були значно вищими, в результаті чого Україна зайняла 76 позицію в рейтингу 2019 року. Основні сильні сторони, визначені в Індексі для України, - це безпека харчових продуктів, низька частка населення за глобальною межею бідності, мінімальні зміни середніх витрат на харчування та низький рівень втрат продовольства. Порівняно із середньосвітовим показником, Україна має кращі показники у фінансуванні програм безпеки харчових продуктів, наявності відповідних приміщень для зберігання врожаю та здатності безпечно зберігати продукти. Позитивними показниками також є залізнична інфраструктура, дієтична різноманітність, наявність поживних мікроелементів в продуктах харчування та відсоток населення, що має доступ до питної води. Основними викликами для країни є корупція, державні витрати на наукові дослідження в сільському господарстві та відсутність харчових стандартів. Порівняно із середнім показником у світі, валовий внутрішній продукт на душу населення в Україні дуже низький, а також слабка дорожня та портова інфраструктура. Доступ фермерів до фінансування та дуже малий відсоток земельних ділянок, обладнаних для зрошення, також були факторами зменшення Індексу.

Другий рік поспіль Сінгапур, Ірландія та Сполучені Штати Америки зберегли перші три позиції як лідери продовольчої безпеки, незважаючи на те, що до рейтингу були додані нові показники, включаючи витрати на продовольство, інфраструктуру сільського господарства та харчові стандарти.

Топ 5 країн у рейтингу Бал (зі 100) 1. Сінгапур 87.4 2. Ірландія 84.0 3. Сполучені Штати Америки 83.7 4. Швейцарія 83.1 5. Фінляндія 82.9 5. Норвегія 82.9

Глобальна кліматична криза – вплив природніх ресурсів та стійкість

Визнаючи зростаючий вплив глобальної кліматичної кризи та виснаження природних ресурсів, GFSI також включає «Природні ресурси та стійкість» як окрему додаткову категорію даних до інших трьох встановлених вимірів продовольчої безпеки. Коли цей фактор враховувався в аналізі, у всіх країн впали загальні показники, підкресливши таким чином вразливість глобальних харчових систем до таких загроз, таких, як посуха, повені та підвищення рівня моря. Для України вплив був незначним – позиція знизилась з 76 до 77 місця.

Обмежений доступ до харчування

GFSI 2019 також показав, що для значної кількості країн необхідні вітаміни та мінерали є недоступними. Більше 30% країн повідомили про недостатню кількість вітаміну А, який є ключовим фактором для забезпечення нормального зору, здорової імунної системи та роботи органів. Так само близько чверті оцінюваних країн мають недостатню кількість цинку, який є необхідною поживною речовиною для підтримки здорової імунної системи та функціонування метаболізму.

Недоїдання - це проблема у всьому світі, незважаючи на велику кількість продуктів харчування

GFSI 2019 показує, що майже всі країни в межах цього Індексу (88%) мають достатнє продовольче забезпечення для свого населення. Однак, згідно зі звітом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН про стан продовольчої безпеки та харчування у світі, понад 820 млн. людей голодують. Це проблема широко розповсюджена: показники більше третини країн, які оцінюються GFSI, говорять про те, що понад 10% їх населення недоїдають.

GFSI 2019 також показав зростання цін на продовольство у всьому світі, зокрема, найбільш різке зростання спостерігається у Венесуелі та Сирії. Це підкреслює необхідність докладати більше зусиль, щоб зробити поживну, якісну їжу більш доступною для населення з меншим рівнем доходу.

"Індекс демонструє, що Україні необхідно продовжувати фокусуватись на сільському господарстві для розкриття потенціалу зростання. Ми маємо багато переваг від високоякісного чорнозему, завдяки якому сільськогосподарська продукція сповнена мінералами та поживними речовинами. Населення має легкий доступ до продовольства, однак фермери все ще відчувають проблеми з отриманням доступу до джерел фінансування для розвитку свого бізнесу. У компанії Corteva Agriscience ми продовжуємо підтримувати фермерів високоякісним насінням, засобами захисту рослин та цифровими рішеннями, що дозволяють їм отримувати більш здорові врожаї та ефективно керувати своїми господарствами для задоволення мінливих потреб споживачів. Ще багато необхідно зробити, і ми в Corteva Agriscience прагнемо працювати з зацікавленими сторонами продовольчої системи, щоб виконати наші обіцяння збагачувати життя тих, хто виробляє, і тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь", - сказав Сергій Харін, керівник бізнесу Corteva Agriscience у Східній Європі.

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