У Німеччині суд заборонив Uber

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що у бізнес-моделі Uber суд визнав різні антиконкурентні порушення. Позов подала служба таксі Taxi Deutschland.

Uber збирається оскаржити це рішення.

Uber працює в Берліні, Франкфурті, Мюнхені та ще низці німецьких міст. У Німеччині сервіс працює виключно з компаніями, що займаються прокатом автомобілів, та їх ліцензованими водіями.

Нагадаємо, Лондон відмовив Uber у новій ліцензії.