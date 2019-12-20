У Німеччині суд заборонив Uber

Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.
Про це повідомляє пресслужба суду, інформує БІЗНЕС.
Зазначається, що у бізнес-моделі Uber суд визнав різні антиконкурентні порушення. Позов подала служба таксі Taxi Deutschland.
Uber збирається оскаржити це рішення.
Uber працює в Берліні, Франкфурті, Мюнхені та ще низці німецьких міст. У Німеччині сервіс працює виключно з компаніями, що займаються прокатом автомобілів, та їх ліцензованими водіями.
Нагадаємо, Лондон відмовив Uber у новій ліцензії.