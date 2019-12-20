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Уряд збирає термінове засідання щодо транзиту газу з Росією

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Сьогодні, 20 грудня, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому обговорюватимуть питання транзиту газу з Російської Федерації.

Про це повідомив прем`єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

За його словами, уряд збереться на засідання після завершення години запитань до Кабміну в парламенті.

"У бюджеті були закладені кошти від оподаткування у тому числі газу.... Так само ми працюємо над переговорами з РФ по газу. Там так само зради немає. Наші колеги прямо зараз знаходяться на переговорах. Зараз йдемо продовжувати засідання уряду по газу з Росією", – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, Україна і Росія досягли принципової згоди щодо транзиту газу.

Олексій Гончарук Кабінет міністрів